MAK vs BD, Qualifier 2: Shpageeza Cricket League 2020 LIVE: Dream 11 Dream11 Team Prediction, Team Squads, Match Prediction, Mis Ainak Knights vs Band-e-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League 2020 Qualifier 2 LIVE between MAK vs BD Dream11 Team Prediction.

Here some cricket fantasy tips to make your own team for Dream11 Shpageeza Cricket League 2020 LIVE (MAK vs BD Dream11 Team Prediction)

Shpageeza Cricket League 2020 LIVE: MAK vs BD Qualifier 2 Dream11 Team Prediction

Shpageeza Cricket League 2020 LIVE Match Details

Match: Mis Ainak Knights vs Band-e-Amir Dragons MAK vs BD

Date: 15 Sep 2020

Time: 2:00 PM IST

Shpageeza Cricket League 2020 Probable XIs for both sides:

Mis Ainak Knights– Mohammad Shahzad, Bahar Ali, Hashmatullah Shahidi, Ghamai Zadran, Afsar Zazai, Shahidullah Kamal, Ibrahim Khan, Dawlat Zadran, Shapoor Zadran, Abdul Rahman, Noor Ahmad.

Band-e-Amir Dragons – Hazratullah Zazai, Usman Ghani, Asghar Afghan, Ibrahim Zadran, Nasir Jamal, Tariq Stanikzai, Mirwais Ashraf, Sharafuddin Ashraf, Waqar Salamkhel, Hamid Hassan, Farhad Momand.

Shpageeza Cricket League 2020 MAK vs BD Squad

MAK: Mohammad Shahzad, Afsar Zazai, Hashmatullah Shahidi, Najeeb Tarakai, Sadiqullah Pacha, Bahar Ali, Ghamai Zadran, Mohammad Bilal, Pakhtoon Sarfaraz, Mohammad Nabi, Shahidullah Kamal, Abdul Rhaman, Ibrahim Khan, Abidullah Taniwal, Zabiullah Sardarzai, Dawlat-Zadran, Abdul Baqi, Jamshid Miralikhil, Noor Ahmad, Abdullah Mazari, Shapoor Zadran, Mohammadullah Hamkar, Hanif Zadran

BD: Asghar Afghan, Sharafudin Ashraf, Hanid Hassan, Ibrahim Zadran, Hazratullah Zazai, Tarik Stanikzai, Mirwais Ashraf, Waqarullah Salamkhil, Nasir Jamal, Usman Ghani, Mohammad Sardar, Ibrahim Abdurrahimzai, Wafadar Momand, Ikram Alikhil, Imran Mir, Parwin Amin